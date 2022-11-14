Російська армія змушена була минулого тижня "героїчно втікати" від Збройних Сил на Херсонщині. Наших військових в регіоні дуже зачекалися місцеві жителі, зокрема літні жінки.

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Як люди радіють деокупації Херсона

Російська пропаганда розповідала усі ці місяці байки про те, що "Херсон – це російське місто" та загарбники в ньому будуть "назавжди". Урешті-решт виявилося, що це все пусті слова. Херсонці як і відчували себе частиною України, так і не зрадили це почуття під час тимчасової окупації.

Тв*рі, ск*ти (росіяни – 24 канал). Все – Україна. Ми – Україна. Я така рада, що вобщє,

– коментує місцева українка звільнення регіону.

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Звільнення Херсона: актуальна інформація

Політолог Микола Давидюк зазначив, що деокупації Херсона та правобережжя області відкрила двері Збройним Силам до звільнення Криму. Поразка путінських вояків на Півдні нашої держави вкотре підірвала авторитет і довіру російських громадян до Кремля. Окрім того, Путін усвідомлює, що Україна не збирається зупинятися на досягнутому у своїх перемогах.

Начальниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк оцінила втрати росіян під час того, як вони втікали з Херсона. За її словами, загарбники зазнали чималих втрат під час відступу та велика кількість російських військовослужбовців "пішла вслід за кораблем".

Однак варто також згадати слова ГО "Рух Чесно" Ірини Федорів. Вона повідомила, що у Херсонській області та у самому центрі регіону доволі великий показник колаборантів та зрадників, що під час окупації підігравали російським загарбникам.

Повертатися в Херсон все ще небезпечно, тому що Росія замінувала великі території регіону. Час від часу з'являються повідомлення про те, що на ворожих боєприпасах підриваються люди.

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