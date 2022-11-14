Деокупация Правобережья Херсонщины также повлияла и на международных игроков, наконец осознавших слабость Путина. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

Обратите внимание Решение о выходе из Херсона было принято Россией еще месяц назад, – Пионтковский

Эксперт отметил, что после освобождения Херсона в России поняли, что украинцев просто так не остановить, поскольку "они будут идти дальше". В то же время, он убежден, что граждане страны-агрессорки видят, что Путин не справляется и не может гарантировать то, о чем говорит.

Россияне и их элиты поняли, что Херсоном Украина открыла дверь в Крым. Освобождение города – это понимание того, что путинские "референдумы" ничтожны, как и российская конституция, которая вроде бы должна была их защищать. Она стоит "ноль",

– объяснил обозреватель.

Как освобождение Херсона повлияло на Россию: смотрите видео

Давыдюк указал, что по сравнению с ситуацией до 24 февраля у России пока ограничены возможности.

"Возможностей меньше, чем было до этого. Поэтому демонстрация того, что украинцы умеют, могут и будут возвращать свое, говорит о том, что ни одна из оккупированных территорий на сегодняшний день не в безопасности, они не являются сакральными и нельзя гарантировать, что они останутся у них завтра", – добавил аналитик.

По его словам, в России многие считают, что шанс для страны – договориться с лидером КНР Си Цзиньпином и попросить о помощи, чтобы "дожать" Украину, но понимают, что для этого они "вынуждены будут отдать Сибирь", к чему не готовы .

"Китай будет смотреть на Россию, как на жертву, которую он может разделить на большие земли, чтобы потом их присоединить к себе. Или из которой может продолжать скачивание дешевых ресурсов. Аналогичная ситуация во многих других странах, которые поняли, что Россия ослабла и этим можно воспользоваться", – резюмировал эксперт.

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