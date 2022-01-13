Пожизненное: в Германии суд вынес исторический приговор по делу о пытках сирийским режимом

13 января 2022 , 14:29
Читати новину українською

Источник:

DW

Суд в немецком городе Кобленц 13 января вынес исторический приговор. Бывшего сирийского полковника приговорили к пожизненному заключению за преступления против человечности.

Дело касается военных преступлений режима Башара Асада во время гражданского конфликта в Сирии.

Читайте также Российские самолеты сбросили бомбы на сирийскую провинцию

Полковника из Сирии приговорили к пожизненному

Бывшего полковника правительственных войск 58-летнего Анвара Р. обвинили в организации пыток и убийств представителей оппозиционных сил.
Решением суда города Кобленц его признали виновным в убийстве 27 человек в тюрьме Аль-Хатиб в Дамаске.

За свои преступления против человечности Анвар Р. получил пожизненное заключение.

К слову, судебное преследование экс-полковника происходило по принципу универсальной юрисдикции, который позволяет привлекать к ответственности за возможные военные преступления, совершенные иностранцами в других государствах. Суд в Кобленце стал первым в мире, который связал преступления против человечности с сирийским государством.

Преступления, к которым причастен Анвар Р.

  • Арестовали преступника в Германии в 2019 году после побега из Сирии.
  • По информации следствия, он причастен к по меньшей мере 4 тысячам эпизодов пыток и убийств в период с 2011 по 2012 год.
  • Экс-военного обвиняли, в частности, в надзоре за допросами, которые предусматривали "удары электрическим током, избиения кулаками и плетьми, сексуальное насилие и лишение сна".
  • Сам Анвара Р. все обвинения отрицал.

Обратите внимание – почему Путин и Асад предаются дружбе: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська