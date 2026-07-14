В этом году наши позиции на фронте сильнее, чем когда-либо, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что позиции ВСУ на фронте сейчас сильнее, чем когда-либо. В то же время он подчеркнул, что Россия по-прежнему пытается сломить Украину ударами баллистических ракет.

Об этом Зеленский заявил после заседания "Коалиции желающих".

Что Зеленский рассказал о ситуации на фронте?

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году украинские силы занимают самые прочные позиции на фронте за все время полномасштабной войны.

По его словам, несмотря на постоянные попытки России усилить давление, оккупантам не удалось сломить украинское сопротивление.

Путин на протяжении всех лет полномасштабной войны пытается сломить нас, каждого и каждую, сломить Украину, украинцев, мотивацию, дух, сломить дух наших людей. Фронт ему это не позволяет,

– заявил Зеленский.

Также глава государства рассказал о запуске международной антибаллистической программы Freyja. Он добавил, что ее презентовали во Франции при участии Украины, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии, Дании, Швеции, Нидерландов, Испании, а также представителей Европейского Союза и НАТО.

По словам президента, программа предусматривает создание современной противоракетной системы и ракет, которые должны усилить защиту Украины и всей Европы.

Он подчеркнул, что баллистические ракеты остаются одним из главных средств, с помощью которых Россия пытается затянуть войну.

Зеленский добавил, что развитие новой системы противоракетной обороны станет совместным вкладом партнеров в укрепление европейской безопасности и поможет более эффективно предотвращать будущие угрозы.

Fire Point продемонстрировала новые противоракетные ракеты для системы ПВО Freyja

Fire Point представила анонс проекта FREYJA – будущего общеевропейского противобаллистического щита, который планируется сделать совместной собственностью европейских государств.

Одним из главных компонентов системы FREYJA станут антибаллистические ракеты FP-7.x, которые компания Fire Point представила вместе с проектом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощные противоракетные возможности необходимы для того, чтобы положить конец войне. По его словам, чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров.