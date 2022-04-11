Позиции Украины на переговорах с РФ будут зависеть от успехов на фронте, – Подоляк

Член украинской делегации Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина на переговорах с Россией будет делать все, чтобы прекратить войну, но обязательно с учетом своих интересов.

Кроме того, Украина будет пытаться получить надежные гарантии по недопущению подобных войн в будущем. Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью одному из телеканалов.

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По его словам, в Стамбульском коммюнике четко прописана позиция Украины. Она неизменна.

Мы хотим получить формульное решение: и возможность прекращения войны, и недопущение подобных войн в будущем. Потому что эта ситуация показала, что Украина осталась наедине с экспансионистской империей, которая вкладывает много денег в военные технологии.

– подчеркнул Подоляк.

Он считает, что если эта ситуация останется более или менее в том виде, в каком есть сейчас, то через год-два Россия снова полезет на чью-то территорию.

Почему переговоры важны

Михаил Подоляк говорит, что даже когда агрессор продолжает атаковать украинские города, нужно вести переговоры.

"Ведь наше государство должно привлечь все инструменты для прекращения войны на своих условиях и с наименьшими потерями на своих условиях и с наименьшими потерями среди гражданского населения", – сказал он.

В то же время советник руководителя ОП заверил, что для Украины незыблемыми остаются вопросы, касающиеся территориальной целостности и суверенитета.

Цель Украины – это не двусторонний мирный договор с Россией, которая его не будет выполнять, а многосторонние гарантии безопасности, исключающие повторение подобной войны против нашего государства,

– заявил Подоляк.

Член украинской делегации добавил, что они хотят иметь конкретную формулу, что за столом переговоров сидит Украина, сидит страна-агрессор – РФ, а рядом – страны, гарантирующие взятые на себя Россией обязательства о ненападении перед Украиной.

Подоляк добавил, что Россия сейчас концентрируется на восточном направлении – Харьковском, Донецком, Луганском, чтобы доказать миру, что она все же умеет воевать. Однако украинская армия готова дать бой оккупантам.

Переговоры будут зависеть от успехов на фронте

По его словам, после преимуществ на поле боя наши позиции в переговорной группе будут существенно усилены и, конечно, мы получим то, что нужно Украине.

Переговорная группа точно не будет работать вопреки тому, что будет происходить на полях сражения. И точно не против того, как видит всю ситуацию Зеленский,

– сказал советник руководителя ОП.

Поэтому в ближайшие недели следует ждать, как будет разворачиваться ситуация на востоке Украины.

К слову, Россия несет бешеные потери из-за вторжения в Украину. Михаил Подоляк отметил, что РФ не слишком адекватно воспринимает мир и не понимает, что сейчас происходит. Зеленский хочет получить договоренности и, при этом, не потерять людей.