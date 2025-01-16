Ведь Трамп не собирается сдавать Украину. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

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"Прав Пит Хегсет. Знаю его лично. Впервые человек, не будучи генералом, вероятнее всего, возглавит Пентагон. Это замечательно. Именно в словах Хегсета и есть планы Трампа. Других можете не слушать. Они могут говорить как-то многозначительно. Дело в том, что Трамп никогда не сдаст Украину", – сказал он.

НАТО и гарантии безопасности для Украины

Борис Пинкус отметил, что сегодня пока не говорят о границах Украины 1991 года. Есть предложение будущего госсекретаря США Марко Рубио, также к этому присоединился кандидат на должность главы Пентагона Пит Хегсет. Трамп говорил, что если и будет подписано какое-то соглашение, то на справедливой основе. Это возвращение всех оккупированных территорий в границах 1991 года. Но будет замораживание по той 1200-километровой линии фронта.

Предлагают, например, объявить на всю территорию Украины, включительно границы 1991 года, вступление в НАТО. Не сейчас, в будущем. Второе – объявить гарантии безопасности на те земли, которые останутся в ведении Украины после соглашения,

– подчеркнул республиканец.

То есть в будущем в НАТО будет включена вся территория Украины в границах 1991 года. А вот гарантии безопасности – именно тем территориям, 80% Украины, которые останутся после замораживания этой линии фронта.

"Со всеми последствиями. Какими? Вооружение Украины, создание на территории Украины своей современной военно-промышленной инфраструктуры. Именно в Украине будут изготавливаться все виды вооружения, которые даже не изготавливаются в Европе. США будут дислоцировать свою военную промышленность на территории Украины", – объяснил общественный деятель.

По его словам, ни на какие уступки России Трамп не пойдет. Будет возвращение территорий в границах 1991 года. Сейчас ни о каких сроках Украины в НАТО не говорится, но в планах есть.