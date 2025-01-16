Адже Трамп не збирається здавати Україну. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

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"Правий Піт Гегсет. Знаю його особисто. Вперше людина, не бувши генералом, найімовірніше, очолить Пентагон. Це чудово. Саме у словах Гегсета і є плани Трампа. Інших можете не слухати. Вони можуть говорити якось багатозначно. Річ у тім, що Трамп ніколи не здасть Україну", – сказав він.

НАТО та гарантії безпеки для України

Борис Пінкус зазначив, що сьогодні поки що не говорять про кордони України 1991 року. Є пропозиція майбутнього держсекретаря США Марко Рубіо, також до цього приєднався кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет. Трамп говорив, що якщо й буде підписана якась угода, то на справедливій основі. Це повернення усіх окупованих територій у кордонах 1991 року. Але буде заморожування по тій 1200-кілометровій лінії фронту.

Пропонують, наприклад, оголосити на всю територію України, включно кордони 1991 року, вступ до НАТО. Не зараз, у майбутньому. Друге – оголосити гарантії безпеки на ті землі, які залишаться у віданні України після угоди,

– підкреслив республіканець.

Тобто у майбутньому до НАТО буде включена уся територія України у кордонах 1991 року. А ось гарантії безпеки – саме тим територіям, 80% України, які залишаться після заморожування цієї лінії фронту.

"З усіма наслідками. Якими? Озброєння України, створення на території України своєї сучасної військово-промислової інфраструктури. Саме в Україні будуть виготовлятись усі види озброєння, які навіть не виготовляються у Європі. США будуть дислокувати свою військову промисловість на території України", – пояснив громадський діяч.

За його словами, на жодні поступки Росії Трамп не піде. Буде повернення територій у кордонах 1991 року. Нараз про жодні терміни України у НАТО не мовиться, але у планах є.