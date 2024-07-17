Оказание помощи Киеву поддерживает не только руководство США, но и американский народ в целом. Так ответил Миллер на брифинге во вторник, 16 июля.

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В Госдепе высказались о позиции Джей Ди Вэнса по помощи Украине

Я считаю, что вопрос на самом деле сводится не только к тому, что поддерживаем мы, или что поддерживает кто-то другой из публичного пространства, но и к тому, что поддерживает американский народ. И мы увидели, что когда речь идет об Украине, американский народ решительно поддерживает продолжение помощи,

– отметил Миллер.

Представитель Госдепа отметил, что "это касается не только американской общественности, но и двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса".

"И когда законопроект о дополнительном финансировании после препятствий в конце концов прошел голосование, мы увидели подавляющее большинство голосов в поддержку военной помощи. Поэтому, видимо, мне следует остановиться на этом", – добавил политик.

Напомним, что когда Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США, то выбрал кандидата на пост вице-президента. Так, своим вероятным вице-президентом он объявил сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса. Интересно, что сам Ди Вэнс узнал о должности вероятного вице-президента за 20 минут до объявления в сети.