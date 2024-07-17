Надання допомоги Києву підтримує не лише керівництво США, а й американський народ загалом. Так відповів Міллер на брифінгу у вівторок, 16 липня.

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У Держдепі висловилися про позицію Джей Ді Венса щодо допомоги Україні

Я вважаю, що питання насправді зводиться не лише до того, що підтримуємо ми, чи що підтримує хтось інший із публічного простору, а й до того, що підтримує американський народ. І ми побачили, що коли йдеться про Україну, американський народ рішуче підтримує продовження допомоги,

– зазначив Міллер.

Речник Держдепу наголосив, що "це стосується не лише американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу".

"І коли законопроєкт про додаткове фінансування після перешкод зрештою пройшов голосування, ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги. Тому, мабуть, мені слід зупинитися на цьому", – додав політик.

Нагадаємо, що коли Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США, то обрав кандидата на пост віцепрезидента. Так, своїм імовірним віцепрезидентом він оголосив сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Цікаво, що сам Ді Венс дізнався про посаду ймовірного віцепрезидента за 20 хвилин до оголошення у мережі.