Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможных поставок Украине самолетов. Однако он после саммита ЕС в Брюсселе подчеркнул – это не может произойти в ближайшие недели.

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"Я ничего не исключаю, но это не отвечает сегодняшним требованиям", – сказал Макрон на встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского.

О каком оружии вспомнил Макрон

По словам Макрона, важно, чтобы союзники предпочитали оборудование, которое будет полезно уже. Он отметил, что вооружение, которое предоставляют Украине, должно работать на фронте как можно быстрее. В качестве примера Макрон упомянул орудия Caesar и системы противовоздушной обороны средней дальности MAMBA, которые уже предоставила Франция.

Возможно, необходимо будет активизировать поставки артиллерийских снарядов и боеприпасов, чтобы позволить Украине начать наступление или противостоять наземным атакам. Будем работать над этим в ближайшие дни, – рассказал Макрон.

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