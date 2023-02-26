Большие корабли долго разворачиваются, – политолог сказал, присоединится ли Индия к давлению на Россию

Индия занимает достаточно сдержанную позицию по войне в Украине и не хочет присоединяться к дополнительным санкциям против России. Индия имеет свои интересы, поэтому не может присоединиться к санкциям против страны-агрессорки.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, Индия закупает у России нефть по выгодной цене, запустила собственное нефтеперерабатывающее предприятие и продает нефть для стран ЕС, которые не покупают ее у России.

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"Большие корабли долго разворачиваются. Это касается международных организаций, а тем более Индии. Индия представляет абсолютно прагматичный экономический интерес", – считает он.

Индия отстаивает собственные интересы

Димов отметил, что Индия имеет свои экономические, политические и социально-культурные причины не присоединяться к антироссийским санкциям. Он рассказал, что Индия закупает у России нефть по выгодной цене, запустила крупнейшее в мире нефтеперерабатывающее предприятие и продает нефть для стран ЕС, которые не покупают ее у России.

Россия продает нефть примерно за 40 долларов за баррель. То есть практически работая на грани возможностей, Россия продает Индии ту нефть, которую она не может никуда девать,

– сказал политолог.

Российская нефть остается на мировом рынке, подчеркнул Валерий Дымов. Россия имеет свою долю в добыче, продаже и экспорте нефти. А Индия получает главную прибыль, потому что продает свой продукт у стран Запада, как отказались покупать газ и нефть у страны-агрессорки. Поэтому такая ситуация выгодна Индии.

"Сегодня Россия гораздо больше зависит от Индии, чем Индия от России. Поэтому и здесь Владимир Путин все правильно просчитал", – считает он.

Дымов о позиции Индии по войне в Украине: смотрите видео

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