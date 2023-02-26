Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, Індія закуповує в Росії нафту за вигідною ціною, запустила власне нафтопереробне підприємство та продає нафту для країн ЄС, які не купують її у Росії.

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"Великі кораблі довго розвертаються. Це стосується міжнародних організацій, а тим більше Індії. Індія має абсолютно прагматичний економічний інтерес", – вважає він.

Індія відстоює власні інтереси

Димов зазначив, що Індія має власні економічні, політичні та соціально-культурні причини не приєднуватись до антиросійських санкцій. Він розповів, що Індія закуповує в Росії нафту за вигідною ціною, запустила найбільше у світі нафтопереробне підприємство та продає нафту для країн ЄС, які не купують її у Росії.

Росія продає нафту приблизно за 40 доларів за барель. Тобто практично працюючи на межі можливостей, Росія продає Індії ту нафту, яку вона не може нікуди подіти,

– сказав політолог.

Російська нафта залишається на світовому ринку, підкреслив Валерій Димов. Росія має свою частку у видобуванні, продажі та експорті нафти. А Індія отримує головний прибуток, бо продає свій продукт у країни Заходу, як відмовились купувати газ та нафту у країни-агресорки. Тому така ситуація вигідна для Індії.

"Сьогодні Росія набагато більше залежить від Індії, ніж Індія від Росії. Тому і тут Владімір Путін все правильно прорахував", – вважає він.

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