Макрон хочет отомстить Путину: почему лидер Франции говорит о введении войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о вероятности ввода войск НАТО в Украину. Сейчас внутри Альянса продолжаются дискуссии по этому вопросу.

Макрон придерживается такой позиции, в частности, из-за того, что хочет отомстить Владимиру Путину. Такое мнение 24 Канала озвучил член Атлантического совета, председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Читайте также Голубь мира стал ястребом европейской политики: что западные СМИ пишут о последних заявлениях Макрона

"У Макрона личные счеты с Путиным"

Юрий Романюк считает, что Франция может доставить свои войска в Украину летом 2024 года. Одна из причин – личные счеты Макрона с Путиным. Ведь кремлевский диктатор отправил ЧВК "Вагнера" в Африку.

Из пяти профранцузских бывших колоний, которые входят во французское содружество в Африке, вагнеровцы отбили четыре у правящих правительств и поставили свои там марионеточные режимы. В четырех странах установили свою диктатуру, которая подчиняется больше России, чем собственному национальному правительству,

– отметил он.

Французский президент не может этого пропустить. В частности, из-за того, что на Макрона оказывают очень серьезное давление внутри Франции, требуют от него, от политиков принимать радикальные меры относительно Африки. Кроме того, по мнению члена Атлантического совета, Макрон может надеяться на помощь от Украины.

"Макрон хочет отомстить Путину в Украине. Он надеется, что это соглашение будет подписано более подробно между Украиной и Францией, не исключено, что украинское спецподразделение примет участие в уничтожении "Вагнера" в нескольких африканских странах, где сегодня Путин установил свои режимы. Макрон надеется на взаимную помощь от Украины", – предположил Романюк.

Заявление Макрона: главное