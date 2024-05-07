Усиление Европы через Китай может помочь Украине, однако это опасная игра. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Я не вижу пока готовности Китая говорить с Украиной напрямую. Потому что мы для них не являемся предметом разговора. Мы являемся одним из факторов, видимо, не основных, но очень серьезных, что может влиять на поощрение и удовлетворение интересов КНР в Европе", – сказал он.

Украина может получить выгоду

Валерий Клочок предположил, что украинские дипломаты общаются с европейскими лидерами, чтобы они представляли наши интересы. Уже есть определенные заявления от политиков Европы.

Отношения с Европой Китай сейчас действительно рассматривает через призму войны России против Украины. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" не исключает, что наше государство может получить выгоду от этого.

Надо попробовать каким-то образом убедить Китай, чтобы он поставил Россию в такие рамки, когда она не сможет вести полноценную войну. Тогда наш успех будет более ощутимым. Это может быть исключительно с помощью уменьшения торговых отношений с Россией, поставки товаров двойного назначения,

– считает он.

Европа также заинтересована в увеличении сотрудничества с Китаем. Есть определенные проблемы, однако процесс движется. Вероятно, европейцы смогут найти общий язык с Пекином.

Для Пекина действительно очень важен альянс с Европейским Союзом. Это инструмент для Китая в наращивании собственных возможностей. Однако не так все просто, потому что в Европе не все лидеры выступают за усиление такого сотрудничества.

"Сейчас усиление Европы через Китай может нам помочь в этой ситуации. Конечно, еще раз подчеркиваю, что это очень опасная игра. Но для КНР Европа – это не инструмент для противостояния с США. Для них это инструмент и средство увеличения собственных возможностей и мощностей", – объяснил Клочок.

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