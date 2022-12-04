Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, позиция Китая относительно необходимости завершения войны в Украине может влиять на мнение Москвы.

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Может ли Китай влиять на Путина

При этом у Кремля нет другого выхода, кроме как прислушиваться к точке зрения Пекина.

Единственное игольное ушко, через которое Россия хоть что-то может делать в глобальной экономике, – это Китай. Ведь у Пекина есть самостоятельные технологические и сырьевые возможности. Китай, пользуясь этим эксклюзивным положением, может влиять на Владимира Путина,

– сказал Фейгин.

Правозащитник добавил, что если Си Цзиньпин будет давить на Россию по поводу определенных решений, то российскому диктатору не будет особо куда деваться.

Китаю нужен слабый Путин

Другое дело, что Китай не заинтересован в том, чтобы в результате завершения войны Путин исчез.

Китаю нужен ослабленный Путин, который проиграет войну, но останется у власти. Ведь тогда Пекин сможет и дальше руководить этой ситуацией в своих интересах,

– отметил российский правозащитник.

В частности, если российский диктатор останется у власти, Пекин и дальше сможет продавливать свои интересы относительно:

экспансии и геополитического влияния;

долгосрочных планов по Дальнему Востоку, Восточной Сибири, Забайкалью.

"Если Россия будет полностью изолирована, да еще вместе с Беларусью, представляете, какой приз получает Китай? Эти территории можно будет эксплуатировать в любом виде, договариваясь с Западом", – сказал Фейгин.

Он предположил, что Пекин сможет реализовать совместно с западными странами масштабные трансконтинентальные проекты. Номинально в этом может участвовать Россия, но Китай на самом деле будет договариваться обо всем за Москву.

Стратегия Пекина

Фейгин добавил, что Си Цзиньпин рассматривает ситуацию как возможность получить новые рынки и ресурсы, поэтому выстраивает собственную стратегию.

Вероятно, Китай будет способствовать завершению войны и пытаться убедить Москву, обещая что-нибудь Путину. А в обмен на это Пекин потребует гарантий, что Запад не будет добивать Путина,

– отметил правозащитник.

Он добавил, что Си Цзиньпин будет пытаться сохранить российского диктатора у власти благодаря своим договоренностям с Вашингтоном.

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