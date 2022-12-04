Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, позиція Китаю щодо необхідності завершення війни в Україні може впливати на думку Москви.

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Чи може Китай впливати на Путіна

При цьому у Кремля немає іншого виходу, окрім як дослухатися до точки зору Пекіна.

Єдине вушко голки, через яке Росія хоч щось може робити у глобальній економіці, – це Китай. Адже Пекін має самостійні технологічні та сировинні можливості. Китай, користуючись цим ексклюзивним становищем, може впливати на Владіміра Путіна,

– сказав Фейгін.

Правозахисник додав, що якщо Сі Цзіньпін тиснутиме на Росію стосовно певних рішень, то російському диктатору не буде особливо куди подітися.

Китаю потрібен слабкий Путін

Інша справа, що Китай не зацікавлений у тому, щоб у результаті завершення війни Путін зник.

Китаю потрібен ослаблений Путін, який програє війну, але залишиться при владі. Адже тоді Пекін зможе й далі керувати цією ситуацією у своїх інтересах,

– зазначив російський правозахисник.

Зокрема, якщо російський диктатор залишиться при владі, Пекін і надалі зможе протискати свої інтереси стосовно:

експансії та геополітичного впливу;

довгострокових планів стосовно Далекого Сходу, Східного Сибіру, Забайкалля.

"Якщо Росія буде повністю ізольована, та ще й разом з Білоруссю, уявляєте, який приз отримує Китай? Ці території можна буде експлуатувати у будь-якому вигляді, домовляючись з Заходом", – сказав Фейгін.

Він припустив, що Пекін зможе реалізовувати разом з західними країнами масштабні трансконтинентальні проєкти. Номінально у цьому може брати участь Росія, але насправді Китай домовлятиметься про все за Москву.

Стратегія Пекіна

Фейгін додав, що Сі Цзіньпін розглядає таку ситуацію як можливість отримати нові ринки та ресурси, тому вибудовує власну стратегію.

Ймовірно, Китай буде сприяти завершенню війни й намагатися переконати Москву, обіцяючи щось Путіну. А в обмін на це Пекін вимагатиме гарантій, що Захід не буде добивати Путіна,

– зазначив правозахисник.

Він додав, що Сі Цзіньпін намагатиметься зберегти російського диктатора при владі завдяки своїм домовленостям з Вашингтоном.

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