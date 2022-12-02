Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Проте він зауважив, що така версія виглядає малоймовірною.
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Питання було не на часі
На його думку, питання вторгнення Росії в Україну назріло не в лютому, а набагато раніше.
Згадаймо, що перше стягування російських військ до українського кордону відбулось у квітні 2021 року. Спочатку були навчання, потім війська залишались уздовж кордону. Війська навіть від'їжджали, а техніка залишалась,
– наголосив експерт.
Він зауважив, що тоді ще питання розслідування по коронавірусу щодо Китаю було не на часі.
Питання врегулювалось
Жданов наголосив, що сьогодні Китай знову потерпає від коронавірусу. В той же час у багатьох країнах світу, особливо у Європі, COVID-19 вже вважається гострореспіраторним захворюванням.
"Сьогодні скасовані обмеження, відсутній масковий режим, карантинні зони. Якщо людина захворіла на COVID-19, її лікують за чинними протоколами та відповідними затвердженими препаратами. Людина може вакцинуватись від коронавірусу", – розповів він.
На його думку, зараз питання стосовно COVID-19 врегулювалися і на сьогодні він не становить страшної загрози.
Цифровий концтабір
За словами Жданова, в Китаї навпаки велика кількість захворілих – до 50 тисяч заражень в день. Китайці вже починають протестувати, проти обмежень, які вводить влада.
Фактично це цифровий концтабір. Влада відправляє людині на телефон QR-код, а він в КНР сьогодні – це паспорт. В залежності від кольору QR-коду, він надає певні обмеження для цієї людини – серед них й на свободу переміщення,
– зауважив він.
Олег Жданов вважає, що сьогодні США навіть не згадують про те розслідування. А Китай бореться з внутрішнім вірусом, а не з зовнішнім.
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