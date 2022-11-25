До нового наступу окупанти можуть також залучити мобілізованих, які проходили навчання у Білорусі. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Експерт зазначив, що найближчим часом Україні потрібно готуватися до "дуже міцної" оборонної операції.
Російські війська сьогодні дуже сильно накопичуються на Донецькому напрямку. Нещодавно була інформація, що воєнно-транспортна авіація активізувалася, до якої приєдналася авіакомпанія "Уральські авіалінії",
– пояснив оглядач.
За його словами, ворог з Білорусі та Росії намагається перекинути основному в Ростовську область та на північ Криму так званих "чмобиків" та озброєння.
"Я так розумію, що вони за цей тиждень повинні закінчити перегрупування й доукомплектування частини підрозділів, які вийшли з Херсонського напрямку. Тому, найімовірніше, нас в перших числах грудня може очікувати велика оборонна операція, а Росія, відповідно, намагатиметься провести наступальну операцію на Донецькому напрямку", – додав фахівець.
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На його думку, з Білорусі окупанти везуть в основному техніку і боєприпаси, а також частину "чмобиків", яка була там до цього.
"Це близько 5 – 7 тисяч російських військовослужбовців, які знаходяться там 1,5 місяця. Скоріш за все, їх там і навчали", – резюмував аналітик.
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Ситуація на Донбасі: що відомо
- Британська розвідка повідомила, що за останні два тижні Москва, найімовірніше, перекинула основні підрозділи ВДВ на Донецький та Луганський напрямки.
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що росіяни намагалися пробити оборону ЗСУ в районі селище Невельського Ясинуватського району Донецької області.
- Окрім того, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що росіяни намагаються продовжувати наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Проте в окупантів нічого не виходить, адже наші військовослужбовці побудували потужну лінію оборони.
- За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, окупанти активізувалися на Донбасі й вже активно перекидають туди свої сили.