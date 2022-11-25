К новому наступлению оккупанты могут также привлечь мобилизованных, проходивших обучение в Беларуси. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Эксперт отметил, что в ближайшее время Украине нужно готовиться к "очень крепкой" оборонной операции.
Российские войска сегодня очень сильно накапливаются на Донецком направлении. Недавно была информация, что военнотранспортная авиация активизировалась, к которой присоединилась авиакомпания "Уральские авиалинии",
– объяснил обозреватель.
По его словам, враг из Беларуси и России пытается перебросить в основном в Ростовскую область и на север Крыма так называемых "чмобиков" и вооружение.
"Я так понимаю, что они за эту неделю должны закончить перегруппировку и доукомплектование части вышедших из Херсонского направления подразделений. Поэтому, скорее всего, нас в первых числах декабря может ожидать большая оборонная операция, а Россия, соответственно, будет пытаться провести наступательную операцию на Донецком направлении", – добавил специалист.
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По его мнению, из Беларуси оккупанты везут в основном технику и боеприпасы, а также часть "чмобиков", которая была там до этого.
"Это около 5 – 7 тысяч российских военнослужащих, которые находятся там 1,5 месяца. Скорее всего, их там и обучали", – резюмировал аналитик.
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Ситуация на Донбассе: что известно
- Британская разведка сообщила, что за последние две недели Москва, вероятнее всего, перебросила основные подразделения ВДВ на Донецкое и Луганское направления.
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что россияне пытались пробить оборону ВСУ в районе поселка Невельского Ясиноватского района Донецкой области.
- Кроме того, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что россияне пытаются продолжать наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Однако у оккупантов ничего не получается, ведь наши военнослужащие построили мощную линию обороны.
- По словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, оккупанты активизировались на Донбассе и уже активно перебрасывают туда свои силы.