К новому наступлению оккупанты могут также привлечь мобилизованных, проходивших обучение в Беларуси. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отметил, что в ближайшее время Украине нужно готовиться к "очень крепкой" оборонной операции.

Российские войска сегодня очень сильно накапливаются на Донецком направлении. Недавно была информация, что военнотранспортная авиация активизировалась, к которой присоединилась авиакомпания "Уральские авиалинии",

– объяснил обозреватель.

По его словам, враг из Беларуси и России пытается перебросить в основном в Ростовскую область и на север Крыма так называемых "чмобиков" и вооружение.

"Я так понимаю, что они за эту неделю должны закончить перегруппировку и доукомплектование части вышедших из Херсонского направления подразделений. Поэтому, скорее всего, нас в первых числах декабря может ожидать большая оборонная операция, а Россия, соответственно, будет пытаться провести наступательную операцию на Донецком направлении", – добавил специалист.

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По его мнению, из Беларуси оккупанты везут в основном технику и боеприпасы, а также часть "чмобиков", которая была там до этого.

"Это около 5 – 7 тысяч российских военнослужащих, которые находятся там 1,5 месяца. Скорее всего, их там и обучали", – резюмировал аналитик.

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