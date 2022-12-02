Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов , передает 24 канал. Однако он отметил, что такая версия выглядит маловероятной.
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Вопрос был не ко времени
По его мнению, вопрос вторжения России в Украину назрел не в феврале, а гораздо раньше.
Вспомним, что первое стягивание российских войск к украинской границе состоялась в апреле 2021 года. Сначала были учения, затем войска оставались вдоль границы. Войска даже уезжали, а техника оставалась,
– подчеркнул эксперт.
Он отметил, что тогда еще вопрос расследования по коронавирусу в отношении Китая был не ко времени.
Вопрос урегулировался
Жданов подчеркнул, что сегодня Китай снова страдает коронавирусом. В то же время во многих странах мира, особенно в Европе, COVID-19 уже считается острореспираторным заболеванием.
"Сегодня отменены ограничения, отсутствует масочный режим, карантинные зоны. Если человек заболел COVID-19, его лечат по действующим протоколам и соответствующим утвержденным препаратам. Человек может вакцинироваться от коронавируса", – рассказал он.
По его мнению, сейчас вопросы по COVID-19 урегулировались и на сегодняшний день он не представляет страшной угрозы.
Цифровой концлагерь
По словам Жданова, в Китае наоборот большое количество заболевших – до 50 тысяч заражений в день. Китайцы уже начинают протестовать против ограничений, которые вводит власть.
Фактически это цифровой концлагерь. Власти отправляют человеку на телефон QR-код, а он в КНР сегодня – это паспорт. В зависимости от цвета QR-кода он предоставляет определенные ограничения для этого человека – среди них и на свободу перемещения,
– заметил он.
Олег Жданов считает, что сегодня США даже не упоминают об этом расследовании. Китай же борется с внутренним вирусом, а не с внешним.
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