Получит или Тайвань, или Сибирь: Китай занял беспроигрышную позицию по поводу войны в Украине

Китай долгое время публично сохранял нейтралитет по поводу войны в Украине. В экспертных кругах не раз говорили, что глава государства Си Цзиньпин мог бы остановить российское вторжение. Однако Пекин только выигрывает от этой войны.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, если Россия проиграет, то Китай заберет себе Сибирь, а в случае поражения Украины – получит Тайвань.

Читайте также Передавал ли Китай оружие России: Кулеба рассказал о рисках для обеих стран

Беспроигрышная позиция Китая

Пионтковский отметил, что Китай не останавливал российского диктатора Владимира Путина нападать на Украину. Си Цзиньпин понимал, что если мы проигрываем на глазах США, Тайвань отойдет Пекину.

Если бы на глазах США проиграла Украина, то в Тайване сами бы принесли ключи от своего острова в Пекин. Ибо на Востоке такие вещи сразу понимают. Штаты хотят защищать Тайвань, организовали союз государств, которых тоже волнует агрессия Китая. Япония, Индия, Австралия – это достаточно мощный союз,

– сказал публицист.

По мнению оппозиционного политика, когда Россия проиграет, Китай сможет забрать себе Сибирь, который считает своей землей. В таком случае страна-агрессорка станет жалким вассалом Пекина.

"В случае поражения Путина Китай получит Сибирь. Поэтому Россия становится не просто младшим братом, а жалким вассалом Китая. Не знаю, немедленно ли он (Си Цзиньпин – 24 Канал) оформит возвращение исконно китайских земель от Владивостока до Северного моря", – считает Пионтковский.

Андрей Пионтковский подчеркнул, что Китаю выгодна эта война, потому что в любом случае он выиграет от нее.

Пионтковский о позиции Китая: смотрите видео

Китай взвешивает, передавать ли оружие России