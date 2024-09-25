Китай назвал три "способа" остановки войны России с Украиной

Министр иностранных дел Китая предложил варианты "урегулирования" российско-украинской войны, которую он назвал "украинским кризисом".

Ван И напомнил предложения Китая во время заседания Совета Безопасности ООН и подчеркнул, что позиция его страны в отношении войны остается последовательной, сообщает Укринформ.

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Позиция Китая относительно войны России против Украины

Во-первых, глава МИД КНР заявил, что стороны должны прекратить боевые столкновения, чтобы предотвратить расширение театра военных действий. Он также сказал, что не стоит оказывать военную помощь и при этом не уточнил, кому именно. Скорее всего, он имел в виду Украину.

Чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее добиться прекращения огня,

– заявил Ван И.

Вместе с тем он обратил внимание на недопустимость применения ядерного оружия и поражения ядерных объектов, таких как АЭС.

Во-вторых, Китай отметил необходимость безотлагательного диалога и переговоров, как "единственного жизнеспособного способа" урегулировать "украинский кризис".

Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть приверженными продвижению мирных переговоров,

– заявил он.

Третье предложение Китая – отказ от санкций и блокирование отдельных направлений мировой торговли. Очевидно, он предложил снять ограничения с России и тех, кто ее поддерживает.

При этом представитель Китая сказал, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, а цели и принципы Устава ООН должны выполняться.