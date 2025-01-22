Однако сейчас Орбану придется выбирать между Трампом и Путиным. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский озвучил 24 Каналу мнение, что Орбан может выбрать так называемого руководителя Кремля.

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"Орбан может выбрать Путина"

Станислав Желиховский отметил, что Трамп хочет усилить санкции против России, если Путин не пойдет на переговоры. Вероятно, ранее Орбан считал, что если Киев не согласится на переговоры, то США прекратят военную помощь ВСУ, и таким образом война завершится крахом украинской государственности.

Однако на самом деле в материалах западных СМИ о планах Трампа говорилось, что если Россия не пойдет на переговоры, то Украина получит все, что ей необходимо, чтобы бороться с оккупантами. Республиканец победил в президентской гонке и понял, насколько сложная ситуация.

Как предположил кандидат политических наук, Орбан совсем не рад, что Трамп может усилить санкции против России. Премьер-министр Венгрии постоянно подыгрывал кремлевскому диктатору. Сейчас он будет вынужден выбирать между Трампом и Путиным.

Поэтому думаю, Виктору Орбану сейчас придется выбирать между Трампом и Путиным. Я не исключаю, что он сделает ставку на последнего из-за того, что очень много сейчас налажено связей между Будапештом и Москвой,

– сказал эксперт-международник.

В частности, это касается энергетической отрасли, атомной промышленности и многих других аспектов, которые помогают держать экономику Венгрии на таком уровне, как сейчас. Россия таким образом подкупает правительство Орбана.

"Трамп будет отстаивать интересы в контексте той ситуации, которая будет прежде всего в США. А Штатам однозначно невыгодна капитуляция Украины, всего свободного мира, невыгодна абсолютная победа российского диктатора", – подчеркнул Желиховский.

Напомним, Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине. Он заявил, что в противном случае может ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. Американский лидер пригрозил Путину, что "дальше будет только хуже". В то же время президент Штатов заявил, что "не хочет вредить России, потому что любит российский народ." Он также вспомнил, что "имел хорошие отношения с Путиным".