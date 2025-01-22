Однак зараз Орбану доведеться обирати між Трампом та Путіним. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський озвучив 24 Каналу думку, що Орбан може обрати так званого очільника Кремля.

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"Орбан може обрати Путіна"

Станіслав Желіховський зазначив, що Трамп хоче посилити санкції проти Росії, якщо Путін не піде на переговори. Ймовірно, раніше Орбан вважав, що якщо Київ не погодиться на перемовини, то США припинять військову допомогу ЗСУ, і в такий спосіб війна завершиться крахом української державності.

Однак насправді у матеріалах західних ЗМІ про плани Трампа мовилося, що якщо Росія не піде на перемовини, то Україна отримає усе, що їй необхідно, щоб боротися з окупантами. Республіканець переміг у президентських перегонах та зрозумів, наскільки складна ситуація.

Як припустив кандидат політичних наук, Орбан зовсім не радий, що Трамп може посилити санкції проти Росії. Прем'єр-міністр Угорщини постійно підігравав кремлівському диктатору. Зараз він буде змушений обирати між Трампом та Путіним.

Тому думаю, Віктору Орбану зараз доведеться обирати між Трампом та Путіним. Я не виключаю, що він зробить ставку на останнього через те, що дуже багато зараз налагоджено зв'язків між Будапештом та Москвою,

– сказав експерт-міжнародник.

Зокрема, це стосується енергетичної галузі, атомної промисловості та багатьох інших аспектів, які допомагають тримати економіку Угорщини на такому рівні, як зараз. Росія у такий спосіб підкуповує уряд Орбана.

"Трамп відстоюватиме інтереси у контексті тої ситуації, яка буде насамперед у США. А Штатам однозначно невигідна капітуляція України, усього вільного світу, невигідна абсолютна перемога російського диктатора", – підкреслив Желіховський.

Нагадаємо, Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні. Він заявив, що в іншому випадку може ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Американський лідер пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше". Водночас президент Штатів заявив, що "не хоче шкодити Росії, бо любить російський народ." Він також згадав, що "мав хороші відносини з Путіним".