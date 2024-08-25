Оставаться сплоченными: Притула объяснил украинцам, как бороться с врагом в тылу и за рубежом

Украинские военные защищают свободу нашего государства на поле боя. Гражданскому населению в Украине и за рубежом также важно вносить свой вклад для приближения победы.

Сергей Притула, волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы рассказал 24 Каналу, что в 2022 году, во время полномасштабного вторжения России, украинцы независимо от социального статуса, географического происхождения или гендера имели общую цель для противодействия оккупантам. По его мнению, в 2024 году для сохранения этого единства украинскому обществу приходится тратить больше энергии, чем это было раньше.

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Украинцам надо быть сплоченными

Волонтер отметил, что российская пропаганда и ИПСО очень активно работают в нашем информационном пространстве.

Задача всех, кто имеет хоть какой-то вес своего слова для украинского общества, держать людей в куче. Говорится не только об украинцах внутри страны,

– сказал Сергей Притула.

Он отметил, что российское вторжение должно беспокоить также и всех украинцев за пределами нашего государства. Необходимо, чтобы они выходили на площади тех городов, где живут, и напоминали мировому обществу, что Россия – это государство террорист и должно быть наказано за все преступления.

Украинские сообщества в Соединенных Штатах Америки могут иметь значительное влияние на тамошних политиков. США являются движущей силой для военной помощи нашему государству. Это часто показывает и другим западным партнером, как следует поддерживать оборону Украины против российских оккупантов.

"Если вы в США, то пишите конгрессменам письма, звоните в офисы, выходите на массовые акции. Берите с собой людей, которые работают вместе с вами. Если выходят на акции только украинцы, то местные медиа и политики видят, что этот вопрос беспокоит только их. Если же к этому присоединяются и граждане других стран, то это указывает на то, что этот вопрос важен для всего общества", – подчеркнул Притула.