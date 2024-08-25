Сергій Притула, волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули розповів 24 Каналу, що у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Росії, українці незалежно від соціального статусу, географічного походження чи гендеру мали спільну мету для протидії окупантам. На його думку, у 2024 році для збереження цієї єдності українському суспільству доводиться витрачати більше енергії, ніж це було раніше.

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Українцям треба бути згуртованими

Волонтер зазначив, що російська пропаганда та ІПСО дуже активно працюють в нашому інформаційному просторі.

Завдання усіх, хто має хоч якусь вагу свого слова для українського суспільства, тримати людей в купі. Мовиться не лише про українців всередині країни,

– сказав Сергій Притула.

Він наголосив, що російське вторгнення повинно турбувати також і усіх українців за межами нашої держави. Необхідно, щоб вони виходили на площі тих міст, де мешкають, і нагадували світовому суспільству, що Росія – це держава терорист та має бути покарана за всі злочини.

Українські спільноти у Сполучених Штатах Америки можуть мати значний вплив на тамтешніх політиків. США є рушійною силою для військової допомоги нашій державі. Це часто показує й іншим західним партнером, як варто підтримувати оборону України проти російських окупантів.

"Якщо ви у США, то пишіть конгресменам листи, дзвоніть в офіси, виходьте на масові акції. Беріть із собою людей, які працюють разом з вами. Якщо виходять на акції тільки українці, то місцеві медіа та політики бачать, що це питання турбує тільки їх. Якщо ж до цього долучаються й громадяни інших країн, то це вказує на те, що це питання важливе для всього суспільства", – підкреслив Притула.