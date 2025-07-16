Почему Путин постоянно врет Трампу?

Сенатор Линдси Грэм сказал, что Путину не стоило врать Трампу, что ложь – это то, что "не проходит". Об этом заявил Александр Палий, информирует 24 Канал.

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По сути, то же самое сказал и президент США. Мол, Путин ему вежливо о чем-то говорит, а вечером он узнает, что Россия разбомбила очередной город в Украине. Причина этой лжи, как я уже сказал, – на поверхности.

Всероссийский центр изучения общественного мнения установил, что россияне массово перестали понимать, что такое аморальность и аморальное поведение. 30% затруднились ответить на вопрос о примерах аморальных поступков. Если раньше коррупцию приводили в пример 8% опрошенных, то сегодня – только 2%. То есть произошла абсолютная толерантность этого явления.

Лояльность ко лжи и лицемерию в российском обществе выросла, а коррупция и равнодушие потеряли значение. 20 лет назад ситуация была немного другой, что свидетельствует о том, что аморальное российское население деморализуется еще больше.

Всегда ли россияне были лживыми?

В украинском фольклоре есть немало красноречивых поговорок о московитах. Например: "Когда москаль говорит "сухо", то воды уже по ухо". Интересно, что наиболее лживым народом россиян называли и иностранные наблюдатели – австрийский посол Зигмунд Герберштайн, французский писатель-путешественник Астольф де Кюстин и другие.

Московские купцы в чужих краях в 15 – 16 веке притворялись другую национальность, потому что иначе с ними никто не хотел иметь дело. Даже сами россияне имеют немало поговорок о своей лживости: "На Москве толсто звенят, да тонко едят".

Жить в правде – это полный бред для России, для большинства населения это вообще ненормально. Московиты живут по принципу: день пропал, если никого не обманул. В этой стране никакие слова ничего не значат.

Когда врут Путин или его представитель Дмитрий Песков, этому удивляются только иностранцы, среди которых есть Трамп. Они еще не привыкли к тому, что россияне по-другому просто не умеют.

Раньше было тайной, а сейчас уже научный факт то, что каменный век среди предков россиян завершился на 4 тысячи лет позже, чем в Украине и других странах Европы. А что такое первобытное общество? Это такое общество, где царит предельный коллективизм, где человек не может индивидуально добывать средства к существованию. Все грызутся за кость, а кто хитрее, тот и сыт. То есть, грубо говоря, никто не знает, что такое правда, а что такое ложь.

Россияне до сих пор думают, что правду говорят только глупцы, а потому они не могут выстроить контакты с представителями других народов.