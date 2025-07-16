Чому Путін постійно бреше Трампу?

Сенатор Ліндсі Грем сказав, що Путіну не варто було брехати Трампу, що брехня – це те, що "не проходить". Про це заявив Олександр Палій, інформує 24 Канал.

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По суті, те саме сказав і президент США. Мовляв, Путін йому ввічливо про щось говорить, а ввечері він дізнається, що Росія розбомбила чергове місто в Україні. Причина цієї брехні, як я вже сказав, – на поверхні.

Усеросійський центр вивчення громадської думки встановив, що росіяни масово перестали розуміти, що таке аморальність та аморальна поведінка. 30% було важко відповісти на питання про приклади аморальних вчинків. Якщо раніше корупцію приводили у приклад 8% опитаних, то сьогодні – лише 2%. Тобто відбулася абсолютна толерантність цього явища.

Лояльність до брехні та лицемірства у російському суспільстві зросла, а корупція та байдужість втратили значення. 20 років тому ситуація була трохи іншою, що свідчить про те, що аморальне російське населення деморалізується ще більше.

Чи завжди росіяни були брехливими?

В українському фольклорі є чимало красномовних приказок про московитів. Наприклад: "Коли москаль каже "сухо", то води вже аж по вуха". Цікаво, що найбільш брехливим народом росіян називали й іноземні спостерігачі – австрійський посол Зигмунд Герберштайн, французький письменник-мандрівник Астольф де Кюстін та інші.

Московські купці у чужих краях у 15 – 16 столітті вдавали іншу національність, бо інакше з ними ніхто не хотів мати справу. Навіть самі росіяни мають чимало приказок про свою брехливість: "На Москві товсто дзвенять, та тонко їдять".

Жити у правді – це повна маячня для Росії, для більшості населення це взагалі ненормально. Московити живуть за принципом: день пропав, якщо нікого не обманув. У цій країні жодні слова нічого не означають.

Коли брешуть Путін чи його речник Дмитро Пєсков, цьому дивуються лише іноземці, серед яких є Трамп. Вони ще не звикли до того, що росіяни по-іншому просто не вміють.

Раніше було таємницею, а зараз вже науковий факт те, що кам'яний вік серед предків росіян завершився на 4 тисячі років пізніше, ніж в Україні та інших країнах Європи. А що таке первісне суспільство? Це таке суспільство, де панує граничний колективізм, де людина не може індивідуально добувати засоби для існування. Усі гризуться за кістку, а хто хитріший, той і ситий. Тобто, грубо кажучи, ніхто не знає, що таке правда, а що таке брехня.

Росіяни досі думають, що правду говорять лише дурні, а тому вони не можуть вибудувати контакти з представниками інших народів.