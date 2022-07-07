В Венгрии проходит игра, – аналитик объяснил неоднозначную позицию Орбана относительно войны в Украине

Венгрия отказалась помогать Украине с оружием и запретила поставлять вооружение через свою территорию. Это якобы связано с безопасностью.

Сегодня венгерское руководства имеет, так сказать, особое мнение, которое они называют "венгерским интересом". Об этом 24 каналу рассказал политолог, аналитик по венгерскому вопросу на Закарпатье Дмитрий Тужанский.

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По его словам, эта мысль заключается в том, что Венгрия помогает Украине гуманитарно, но не военно. Они считают, что так "Венгрия не будет втянута в войну", а также "чтобы венгерский народ не платил цену этой войны".

На мой взгляд, это больше спекуляция и манипуляция. Это связано с игрой внутри страны,

– отметил Дмитрий Тужанский.

Он объяснил, что это держит общество не только в напряжении, но и в определенном страхе. И в этом они получают рейтинги. Ведь 3 апреля 2022 состоялись выборы, где Виктор Орбан и его партия в четвертый раз подряд, начиная с 2010 года, получили конституционное большинство.

Дмитрий Тужанский добавил, как венгерское руководство формулирует тему войны. Они не обвиняют россию и не говорят, что она главный враг. Однако и не говорят негатива по отношению к Украине. К примеру, что она прижимает венгров. Они выиграли на теме, что у соседа есть война и это очень страшно, но мы вас защитим.

Позиция венгерской элиты

"Несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС и НАТО. Несмотря на то, что война вот-вот уже у границ, но элита занимает такую изоляционистскую позицию. То есть мы должны делать все возможное, чтобы нас никто не обвинил в двух вещах", – отметил Дмитрий Тужанский.

Он объяснил, каких обвинений не хочет Венгрия:

Чтобы НАТО не сказало, что они предатели.

Чтобы россия не обвинила Венгрию в сильной поддержке Украины.

"То есть повсюду немного, но на самом деле особенно негде. И это срабатывает. Такая Венгрия. Это имеет общественную поддержку, ведь рейтинги Виктора Орбана беспрецедентно высокие", – сообщил Дмитрий Тужанский.

По его словам, Венгрия нам не враг. Однако сказать, что такой друг, как поляки или словаки, нельзя. То есть это нечто третье.

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