Позицию Украины услышали, – Зеленский о своих выступлениях в парламентах мира

В течение недели Владимир Зеленский выступил перед парламентами многих стран мира. 25 марта он акцентировал на том, что позиция Украины прозвучала громко и ее наконец услышали.

Глава государства акцентировал на том, что в выступлениях пришлось практически бороться с пропагандой Кремля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

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Необходимо детально информировать мир

Лишь в течение нескольких дней Владимир Зеленский выступил в парламентах Италии, Японии, Франции, Швеции. Также он публично обратился к участникам саммитов НАТО, Великой 7 и лидерам Европейского Союза.

Каждое из этих выступлений привлекло максимальное внимание в соответствующих странах и в мире в целом. Отзывы демонстрируют, что украинская позиция была услышана. И это – главная моя цель в таких выступлениях,

– заметил президент Украины.

Что касается России, то он предположил, что никто еще не вкладывал столько денег в распространение лжи по миру. Поэтому все же необходимо подробно информировать народы других стран о преступлениях армии оккупантов. Не только политиков и чиновников, а именно народы.

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