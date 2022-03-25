Глава Держави акцентував на тому, що у виступах довелося практично боротися з пропагандою Кремля. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

Зауважте Усі на планеті мають знати, що робить Росія, – Зеленський про воєнні злочини окупантів

Необхідно детально інформувати світ

Лише протягом кількох днів Володимир Зеленський виступив у парламентах Італії, Японії, Франції, Швеції. Також він публічно звернувся до учасників самітів НАТО, Великої 7 та лідерів Європейського Союзу.

Кожен із цих виступів привернув максимальну увагу у відповідних країнах та у світі в цілому. Відгуки демонструють, що українська позиція була почута. І це – головна моя мета у таких виступах,

– зауважив президент України.

Щодо Росії, то він припустив, що ніхто ще не вкладав стільки грошей у поширення брехні світом. Тому все ж необхідно детально інформувати народи інших країн про злочини армії окупантів. Не лише політиків та урядовців, а саме народи.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 25 березня: дивіться відео