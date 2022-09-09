Позиционные бои преуспевают, удалось продвинуться на десятки километров, – ОК "Юг"
ВСУ на Юге имеют определенные успехи, как в позиционных атаках, так и по площади освобожденных территорий. Согласно официальным комментариям ОК "Юг", речь идет о продвижении вглубь от 2 километров до нескольких десятков.
Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что освобожденные площади на Юге есть, те позиционные бои, о которых мы так долго говорили, имеют определенный успех.
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Наши позиции не только улучшились, но и силы обороны немного продвинулись вперед. На разных участках фронта, мы продвинулись от 2 до нескольких десятков километров,
– говорит Наталья Гуменюк.
По словам Натальи Гуменюк, также помогает продвигаться ведение огневого контроля и его усиление на тех территориях, которые раньше были недостижимы – речь идет и о путях подтягивания врагом резервов .
"Такие успехи можно зафиксировать с начала контрнаступательных действий, то есть с 29 августа", – уточняет представитель ОК "Юг".
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По мнению Гуменюк, уничтожение командных пунктов и штабов говорит о том, что деморализация связана именно с отсутствием четкого руководства.
Наш враг в активной стадии деморализации также следует отметить, что в войсках оккупантов участились массовые случаи отказов от участия в боевых действиях.
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