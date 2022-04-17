Позорная гибель "Москвы": у Кремля одна версия хуже другой

1. Для российских государственных спикеров и пропагандистов нет хорошей версии гибели флагманского крейсера "Москва", одна тут хуже другой.

2. Если это успех украинских Вооруженных Сил, это военное поражение на море, подобного которому Россия не знала со времен русско-японской войны сто лет назад, да и тогда "Варяг" был добровольно затоплен экипажем.

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Разные версии

3. Если крейсер погиб по вине экипажа, такая степень хаоса и разгильдяйства на флагманском корабле несовместима с представлениями об эффективности армии и её способности к победам.

4. От того, какая интерпретация будет выбрана зависит ближайшее будущее российско-украинских переговоров.

5. Если решат, что корабль потоплен украинцами, возобновление переговоров в ближайшее время невозможно, так как в этом случае оно будет выглядеть как следствие крупной военной неудачи. Переговоры о мире тут будут окрашены в тона компромисса, даже просьбы о пощаде.

Интересно Россия очевидно проигрывает в войне с Украиной

Могут ли продолжаться переговоры

6. Если решат, что крейсер погиб в результате разгильдяйства, возобновление переговоров в обозримом будущем возможно.

7. В любом случае перед переговорами Россия теперь будет пытаться совершить что-то грозное, предъявить какую-то военную победу, чтобы попытаться вернуться себе позицию силы, утраченную с гибелью "Москвы" и компенсировать символический урон.

8. Это нечто не может быть просто бомбардировкой жилых или деловых кварталов, такое и какие-нибудь боевики-исламисты умеют, для армии это преступление, а не победа. Правда этот порог уже перейден, а побед без гражданских жертв и разрушений похоже взять уже неоткуда.

Но все-таки ответ на гибель боевого корабля в виде уничтожения гражданских объектов не будет символически равным, ухудшит, а не улучшит образ армии, потерявшей флагманский крейсер.

9. Парадоксальным образом, партия войны в России заинтересована в том, чтобы "Москва", пусть неофициально, считалась боевой потерей, за которую надо мстить, а партия переговоров, чтобы она считалась жертвой халатности. Выбор основной версии происходит прямо сейчас.

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