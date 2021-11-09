Позорно – не знать языка, – Креминь требует наказывать нардепов за выступления не на украинском

Тарас Креминь отметил, что незнание государственного языка для народного депутата – это позор. По его словам, таких политиков необходимо наказывать.

Языковой омбудсмен обратился к руководству Рады с требованием запрещать выступать нардепам в сессионном зале на русском или вообще временно выгнать русскоязычных из парламента.

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Сегодня это позорно – быть чиновником, депутатом и не знать государственный язык. Скажу даже больше: это признак хамства, бескультурья и неуважения к Украине и украинскому народу,

– отметил Тарас Креминь.

Он рассказал, что ему в 2021 году поступило 3 000 обращений, которые, в частности, касаются чиновников.

Экзамен по украинскому для чиновников: детали

Экзамен предусмотрен законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он призван определить, знают ли чиновники язык и соответствуют ли занимаемой должности.

В Украине эти экзамены стартовали с 16 июля 2021 года, когда вступили в силу очередные нормы закона. После сдачи экзамена предоставляют сертификат, подтверждающий уровень владения украинским.

Председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская сообщила, что по состоянию на 16 сентября выдали 22 265 таких документов. Доля тех, кто провалил экзамен, составляла 15%.

В связи с Регламентом, законом "О статусе народного депутата Украины", а также языковым законом определено, что каждый нардеп должен владеть государственным языком и использовать его во время публичных мероприятий.



Нормы языкового закона / Инфографика 24 канала