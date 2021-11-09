Позорно – не знать языка, – Креминь требует наказывать нардепов за выступления не на украинском
9 ноября 2021 , 11:43Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
Тарас Креминь отметил, что незнание государственного языка для народного депутата – это позор. По его словам, таких политиков необходимо наказывать.
Языковой омбудсмен обратился к руководству Рады с требованием запрещать выступать нардепам в сессионном зале на русском или вообще временно выгнать русскоязычных из парламента.
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Сегодня это позорно – быть чиновником, депутатом и не знать государственный язык. Скажу даже больше: это признак хамства, бескультурья и неуважения к Украине и украинскому народу,
– отметил Тарас Креминь.
Он рассказал, что ему в 2021 году поступило 3 000 обращений, которые, в частности, касаются чиновников.Обратите внимание! В связи с Регламентом, законом "О статусе народного депутата Украины", а также языковым законом определено, что каждый нардеп должен владеть государственным языком и использовать его во время публичных мероприятий.
Экзамен по украинскому для чиновников: детали
- Экзамен предусмотрен законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он призван определить, знают ли чиновники язык и соответствуют ли занимаемой должности.
- В Украине эти экзамены стартовали с 16 июля 2021 года, когда вступили в силу очередные нормы закона. После сдачи экзамена предоставляют сертификат, подтверждающий уровень владения украинским.
- Председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская сообщила, что по состоянию на 16 сентября выдали 22 265 таких документов. Доля тех, кто провалил экзамен, составляла 15%.