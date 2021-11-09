Мовний омбудсмен звернувся до керівництва Ради з вимогою забороняти виступати нардепам у сесійній залі російською або взагалі тимчасово вигнати російськомовних з парламенту.
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Сьогодні це ганебно – бути чиновником, депутатом і не знати державну мову. Скажу навіть більше: це ознака хамства, безкультур'я та неповаги до України й українського народу,
– зазначив Тарас Кремінь.
Він розповів, що йому в 2021 році надійшло 3 000 звернень, які, зокрема, стосуються чиновників.
Іспит з української для чиновників: деталі
- Іспит передбачений законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Він покликаний визначити, чи знають чиновники мову та чи відповідають займаній посаді.
- В Україні ці іспити стартували з 16 липня 2021 року – коли набули чинності чергові норми закону. Після складання іспиту надають сертифікат, який підтверджує рівень володіння українською.
- Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська повідомила, що станом на 16 вересня видали 22 265 таких документів. Частка тих, хто провалив іспит, становила 15%.