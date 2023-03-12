Скоро никто не вспомнит о "Вагнере", – майор ВСУ о том, сколько бойцов осталось в Украине

В ВСУ отмечают, что почти вся украинская группировка ЧВК "Вагнер" очень быстро закончится под Бахмутом. Их массово ликвидируют на этом направлении.

На пике деятельности под Бахмутом их численность достигала 45 тысяч военных. Это были и мобилизованные, и заключённые – все, что смогли собрать и бросить на фронт. Об этом 24 Канала сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

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От ЧВК "Вагнер" почти ничего не осталось

"Сейчас из 45 осталось 7 тысяч. Считать ППК "Вагнер" какой-нибудь мощной группировкой уже невозможно. Оно существует де-юре, а де-факто – это уже не серьезное военное подразделение, ведь их осталось крайне мало," – убежден военный эксперт.

Вагнеровцы продолжают предпринимать какие-то действия. Общеизвестен конфликт их главаря Евгения Пригожина с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

Пригожин пытался показать, какой он удачный вояка и все захватить. Он пять раз "захватывал Соледар" и докладывал об этом. Это не повлияло на Путина, и он предпочел регулярные части – Шойгу и Герасимову,

– заметил Гетман.

Сейчас Пригожин пытается выступать в СМИ, говорит, что не может связаться ни с военным, ни с политическим руководством. Жалуется, что крайне нуждается в технике, снарядах и патронах. Мол, его просто бросили.

"Это говорит о том, что Пригожин начал свою политическую карьеру, потому что военная не удалась. Он не смог стать руководителем российской армии. 7 тысяч вагнеровцев – это будет его боевой резерв для политических действий внутри России", – считает Гетьман.

По его мнению, через некоторое время люди будут с трудом вспоминать, что такое "Вагнер". С 2013 года компания вела боевые действия в разных уголках мира, но сегодня – понемногу сходит на нет.

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