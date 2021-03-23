Из-за пандемии: в Праге бездомных поселят в роскошном отеле
В рамках борьбы с коронавирусом власть Праги приняла решение поселить бездомных в роскошном отеле. Бонусом они также получат трехразовое питание и необходимую медицинскую помощь.
Источник:DW
Бездомные, которые уже заразились коронавирусом, смогут находиться в гостинице до выздоровления. А те, кто контактировали с зараженными, смогут переждать там период самоизоляции.
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Соответствующее решение приняла пражская мэрия.
Заместитель директора городского центра социальных услуг Людмила Томешова заметила, что бездомным в отеле предложат все удобства. В частности, питание и помощь.
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- В январе 2021 года в Чехии зафиксировали рекордную за последние 70 лет смертность. В течение месяца умерли 15,9 тысяч жителей страны.
- Власти страны приняли решение продлить режим чрезвычайного положения как минимум до 28 марта. Однако местные СМИ уже прогнозируют локдаун в стране как минимум до конца апреля.
- Из-за стремительного роста количества зараженных и госпитализированных Чехия попросила о помощи Германию, Швейцарию и Польшу.
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