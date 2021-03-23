В рамках борьбы с коронавирусом власть Праги приняла решение поселить бездомных в роскошном отеле. Бонусом они также получат трехразовое питание и необходимую медицинскую помощь.

Бездомные, которые уже заразились коронавирусом, смогут находиться в гостинице до выздоровления. А те, кто контактировали с зараженными, смогут переждать там период самоизоляции.

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Соответствующее решение приняла пражская мэрия.

Заместитель директора городского центра социальных услуг Людмила Томешова заметила, что бездомным в отеле предложат все удобства. В частности, питание и помощь.

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