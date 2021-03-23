Через пандемію: у Празі бездомних поселять у розкішному готелі
У межах боротьби з коронавірусом влада Праги ухвалила рішення поселити бездомних у розкішному готелі. Бонусом вони також отримають триразове харчування та необхідну медичну допомогу.
Джерело:DW
Бездомні, які вже заразилися коронавірусом, зможуть перебувати у готелі до одужання. А ті, хто контактували із зараженими, зможуть перечікуватимуть там період самоізоляції.
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Відповідне рішення ухвалила празька мерія.
Заступниця директора міського центру соціальних послуг Людмила Томешова зауважила, що бездомним у готелі запропонують усі зручності. Зокрема, харчування та допомогу.
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- У січні 2021 року у Чехії зафіксували рекордну за останні 70 років смертність. Упродовж місяця померли 15,9 тисячі жителів країни.
- Влада країни ухвалила рішення продовжити режим надзвичайного стану щонайменше до 28 березня. Однак місцеві ЗМІ вже прогнозують локдаун у країні щонайменше до кінця квітня.
- Через стрімке зростання кількості заражених та госпіталізованих Чехія попросила про допомогу Німеччину, Швейцарію та Польщу.
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