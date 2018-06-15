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Прах Стивена Хокинга похоронили в Лондоне: кто из звезд был на церемонии

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Прах Стивена Хокинга похоронили в Великобритании
Прах Стивена Хокинга похоронили в Великобритании / Getty images

15 июня прах астрофизика-теоретика Стивена Хокинга похоронили в Вестминстерском аббатстве.

Выдающийся ученый Стивен Хокинг умер 14 марта 2017 года в возрасте 76 лет.

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15 июня состоялась церемония захоронения его праха. Прах ученого похоронили в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Стівен Хокінг прах

Прах Стивена Хокинга похоронили в Вестминстерском аббатстве в Лондоне//Getty images

Запись голоса Стивена Хокинга, который звучал на фоне музыки из фильма "Огненные колесницы", из спутниковой антенны Европейского космического агентства в Испании отправили в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00 – как "послание мира и надежды".

Несмотря на то, что церемония 15 июня была довольно скромной, кроме родных Хокинга, на ней присутствовали и мировые знаменитости.

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который пришел с женой, даже произнес там речь.

Камбербетч Хокінг похорон
Бенедикт Камбербэтч произнес речь на церемонии захоронения праха Стивена Хокинга//Getty images

Найл Роджерс
Музыкант Найл Роджерс на церемонии захоронения праха Стивена Хокинга// Getty images
 

Теги: Потери Великобритания Стивен Хокинг
Источник: 24 Канал
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