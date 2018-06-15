Прах Стівена Хокінга поховали у Лондоні: хто з зірок був на церемонії

15 червня прах астрофізика-теоретика Стівена Хокінга поховали у Вестмінстерському абатстві.

Видатний науковець Стівен Хокінг помер 14 березня 2017 року у віці 76 років.

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15 червня відбулась церемонія поховання його праху. Прах астрофізика поховали у Вестмінстерському абатстві поруч з могилами Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна.



Прах Стівена Хокінга поховали у Вестмінстерському абатстві у Лондоні//Getty images

Запис голосу Стівена Хокінга, який звучав на фоні музики з фільму "Вогненні колісниці", із супутникової антени Європейського космічного агентства в Іспанії відправили в бік найближчої чорної діри 1А 0620-00 – як "послання миру і надії".

Попри те, що церемонія 15 червня була доволі скромною, окрім рідних Хокінга, на ній були присутні й світові знаменитості.

Відомий британський актор Бенедикт Камбербетч, який прийшов із дружиною, навіть виголосив там промову.

[MQ] Benedict and Sophie Cumberbatch arriving at @wabbey for a Thanksgiving Service honoring Professor Stephen Hawking https://t.co/2UdJ546AF7 pic.twitter.com/6SyiRUeKiL — The Cumberbatches (@TheCBatches) 15 червня 2018 р.



Бенедикт Камбербетч виголосив промову на церемонії поховання праху Стівена Хокінга//Getty images