Прах Стівена Хокінга поховали у Лондоні: хто з зірок був на церемонії
15 червня прах астрофізика-теоретика Стівена Хокінга поховали у Вестмінстерському абатстві.
Видатний науковець Стівен Хокінг помер 14 березня 2017 року у віці 76 років.
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15 червня відбулась церемонія поховання його праху. Прах астрофізика поховали у Вестмінстерському абатстві поруч з могилами Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна.
Прах Стівена Хокінга поховали у Вестмінстерському абатстві у Лондоні//Getty images
Запис голосу Стівена Хокінга, який звучав на фоні музики з фільму "Вогненні колісниці", із супутникової антени Європейського космічного агентства в Іспанії відправили в бік найближчої чорної діри 1А 0620-00 – як "послання миру і надії".
Попри те, що церемонія 15 червня була доволі скромною, окрім рідних Хокінга, на ній були присутні й світові знаменитості.
Відомий британський актор Бенедикт Камбербетч, який прийшов із дружиною, навіть виголосив там промову.
Бенедикт Камбербетч виголосив промову на церемонії поховання праху Стівена Хокінга//Getty images
Музикант Найл Роджерс на церемонії поховання праху Стівена Хокінга// Getty images