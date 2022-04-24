Практически по всей Украине – воздушная тревога: немедленно в укрытие
24 апреля 2022 , 18:59Читати новину українською
Практически во всех областях Украины воют сирены – объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно пройти в укрытие.
Сообщение об угрозе ракетного удара поступило около 19:00 24 апреля, пишет 24 канал.
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Воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога была объявлена практически во всех областях Украины. Граждан призывают немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до соответствующего сигнала об отмене опасности.
Стоит отметить, что сирены оповещения не звучат только в Херсонской области.
Воздушная тревога в Украине 24 апреля / Скриншот карты
Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео