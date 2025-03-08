В 2025-м женщины имеют лишь 64% прав, что есть у мужчин, – ООН

ООН обнародовала статистику соблюдения прав женщин. В 2025 году женщины имеют лишь 64% прав, которые имеют мужчины.

Одно из направлений, где женщины существенно отстают от мужчин является управление государством. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ООН.

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Какие данные по соблюдению прав женщин собрали в ООН

В отчете 8 марта утверждается, что женщины имеют лишь 64% прав мужчин. В общем разительное неравенство наблюдается во множестве показателей.

Статистика ООН утверждает, что каждая третья женщина (или 736 миллионов женщин во всем мире) подвергается физическому или сексуальному насилию. Количество случаев сексуального насилия с 2022 года выросло на 50%, из них 95% таких действие касались женщин.

Причем в интернете определенного рода сексуального насилия/домогательства испытывали 53% женщин, имеющих доступ к интернету. 65% женщин имеют доступ к сети.

19% женщин вступают в брак несовершеннолетними (за 20 лет этот показатель упал на 5%).

Несмотря на резкий спад с 2000 года, с 2015 года показатель материнской смертности почти не изменился. 223 женщины из 10 000 умирают во время беременности.

10% женщин до сих пор живут в условиях экстремальной бедности. 59,5 миллионов девушек не имеют права на получение образования.

Женщины все еще в 2,5 раза больше мужчин занимаются бытом, уходом за детьми и другой неоплачиваемой работой. В трудоспособном возрасте работают только 63% женщин (против 92% мужчин).

В вопросе управления государством ситуация начала улучшаться. С 1995 года количество женщин в парламентах стран увеличилось более чем вдвое, но это все еще лишь четверть мест. При этом только 87 стран в мире вообще когда-либо возглавляла женщина.