Один з напрямків, де жінки суттєво відстають від чоловіків є управління державою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ООН.

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Які дані щодо дотримання прав жінок зібрали у ООН

У звіті стверджується, що жінки мають лише 64% прав чоловіків. Загалом разюча нерівність спостерігається у безлічі показниках.

Статистика ООН стверджує, що кожна третя жінка (або 736 мільйонів жінок у всьому світі) зазнає фізичного або сексуального насилля. Кількість випадків сексуального насилля з 2022 року зросла на 50%, з них 95% таких дію стосувалися жінок.

Причому в інтернеті певного роду сексуального насилля/домагання зазнавали 53% жінок, що мають доступ до інтернету. 65% жінок мають доступ до мережі.

19% жінок вступають у брак неповнолітніми (за 20 років цей показник впав на 5%).

Попри рязючий спад з 2000 року, з 2015 року показник материнської смертності майже не змінився. 223 жінки з 10 000 помирають під час вагітності.

10% жінок досі живуть в умовах екстримальної бідності. 59,5 мільйонів дівчат не мають права на здобуття освіти.

Жінки все ще в 2,5 рази більше за чоловіків займаються побутом, доглядом за дітьми та іншою неоплачуваною роботою. У працездатному віці працюють лише 63% жінок (проти 92% чоловіків).

У питанні управління державою ситуація почала покращуватися. З 1995 року кількість жінок у парламентах країн збільшилася більш ніж вдвічі, але це все ще лише чверть місць. При цьому лише 87 країн у світі взагалі коли-небудь очолювала жінка.