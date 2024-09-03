Были слухи, что Лавров якобы просил об увольнении по состоянию здоровья, но Владимир Путин ему отказал. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, мемы об уходе Лаврова распространяются не первый год.

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На что намекает Кислица

Политика России на глобальном уровне, ее восприятие в мире – полностью провалены. Страну-агрессора не поддерживают вообще нигде, кроме тех государств, которые полностью от нее зависят.

Вполне вероятно, что Лавров устал проводить путинскую политику. Он видит, что она вообще не дает никакого результата на дипломатическом уровне,

– подчеркнул Роман Свитан.

Никто не видит Россию как своего партнера. Не последнюю роль в этом сыграл Сергей Лавров. Поэтому можем предположить, что Кислица именно на это и намекает. Он имеет в виду политическую смерть Лаврова, которая уже приближается.

"У Путина большие проблемы. Ему надо показать себя в мире, поэтому он начал ездить в зарубежные командировки, в те страны, где его еще принимают", – заметил Роман Свитан.

Так Путин посетил Монголию, даже несмотря на страх, что там его могут арестовать.