Були чутки, що Лавров нібито просив про звільнення за станом здоров’я, але Владімір Путін йому відмовив. Як розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, меми про відхід Лаврова ширяться не перший рік.

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На що натякає Кислиця

Політика Росії на глобальному рівні, її сприйняття у світі – повністю провалені. Країну-агресорку не підтримують взагалі ніде, окрім тих держав, які повністю від неї залежать.

Цілком ймовірно, що Лавров втомився проводити путінську політику. Він бачить, що вона взагалі не дає ніякого результату на дипломатичному рівні,

– підкреслив Роман Світан.

Ніхто не бачить Росію як свого партнера. Не останню роль у цьому відіграв Сєргєй Лавров. Тому можемо припустити, що Кислиця саме на це й натякає. Він має на увазі політичну смерть Лаврова, яка вже наближається.

"У Путіна великі проблеми. Йому треба показати себе у світі, тому він почав їздити у закордонні відрядження, у ті країни, де його ще приймають", – зауважив Роман Світан.

Так Путін відвідав Монголію, навіть попри страх, що там його можуть арештувати.