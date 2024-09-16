Нам стоит работать, – в ОПУ ответили, планирует ли Зеленский встречу с Си Цзиньпином

На днях в средствах массовой информации появилась информация о том, что в октябре якобы состоится встреча президента Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина.

В эфире 24 Канала советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что это информация спекулятивного характера. К тому же он отметил, что экс-заместитель главы МИД Александр Чалый, который заявил об этой встрече, не имеет отношения к окружению президента Зеленского.

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"Было бы желательно, чтобы об этом говорили люди, которые уполномочены, или Министерство иностранных дел Украины, или Офис Президента, а не люди, которые участвуют в экспертных мероприятиях в этом случае на территории КНР", – сказал Подоляк.

Почему для Украины важна коммуникация с Китаем

Украине действительно надо максимально интенсивно работать со странами, которые имеют возможности дипломатически существенно давить на Россию, потому что, например, страны Евросоюза таких инструментов не имеют, ведь Россия сегодня прежде всего зависит от рынков Китая и Индии.

Это две наиболее весомые страны с точки зрения дипломатического давления на Москву, поэтому с этими странами надо работать и объяснять, что в стратегической перспективе то, что делает Россия будет наносить им огромный вред. Ведь не будет возможности прогнозировать будущее, жить в определенных правилах и постепенно будет нарастать изоляция, частности этих стран от глобальных технологических, финансовых рынков,

– отметил советник председателя ОПУ.

По его словам, с Китаем надо будет проводить дипломатические раунды, переговоры, чтобы переключить Пекин на концепцию не какой-то мифической бразильско-китайской модели мирного урегулирования, который фактически является концепцией России.

Обратите внимание! Китай и Бразилия продвигают свой план "Политического урегулирования украинского кризиса". Он содержит шесть пунктов, все из которых благоприятны для России, а не для Украины.

"Это не о мире, не о международном праве, не о территориальной целостности, а об уступках агрессору", – подчеркнул Подоляк.

Китайско-бразильский "мирный план" – это практически слом концепции современных межгосударственных отношений, поэтому такие формулы не проходят и хотелось бы больше реалистичности от Китая, потому что он может дипломатически давить на Россию. Так же хотелось бы большего дипломатического давления от Индии и других стран Глобального Юга, но с ними надо работать.

Здесь важны встречи и на уровне президента, и на уровне представителей Офиса Президента, и на уровне Министерства иностранных дел, поэтому безусловно будем в этих направлениях работать,

– добавил советник председателя ОПУ.

К слову, лидер Китая Си Цзиньпин в следующем месяце совершит визит в Россию для участия в саммите блока стран-участниц БРИКС.