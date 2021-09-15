Так как все версии противоречат друг другу. Об этом сказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

Важно Дело "вагнеровцев": ВСК наконец заслушала участников спецоперации

Ситуация может измениться

По его словам, как показала практика предыдущих 30 лет парламентаризма, временные следственные комиссии создают не для того, чтобы правду представить обществу, а для того, чтобы ее, вероятнее всего, похоронить.

Несмотря на это, он считает, что через несколько лет ситуация может измениться. Возможно, следующая власть захочет узнать правду.

Эту правду невозможно захоронить,

– сказал Рябошапка.

Он объяснил, что есть:

люди, которые непосредственно участвовали в операции;

процессуальные документы, которые никуда не исчезли;

судебные решения.

Напомним! ВСК обнародовала свои результаты по делу "вагнеровцев". Согласно им, в группе был агент из Беларуси, а пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать операцию.

Власть путается в версиях

Изначально, как отметил бывший генпрокурор, глава Офиса Президента сказал, что эта ситуация полностью выдумана. Затем президент заявил, что операция не выдуманная, она была, но организовывала ее не Украина.

В то же время Безуглая имеет еще другую версию. Не было, как она сказала, спецоперации. Но было специальное мероприятие.

Полное интервью с Русланом Рябошапкой: смотрите видео

Рябошапка: власть не может сама себя расследовать

Рябошапка считает, что было совсем неправильно главой ВСК назначить человека, который связан с властью. Потому что она не может сама себя расследовать и устанавливать истину.

По его словам, можно было найти в парламенте народных депутатов, которые пользуются абсолютным доверием, авторитетом и в каких бы поверили украинцев.

Например, таким человеком мог бы стать Сергей Рахманин. "Сейчас он абсолютно незаангажированный, к нему нет претензий и сомнений в достоверности его выводов. Ему бы я доверял. Доверяли бы и обычные посторонние люди", – сказал Рябошапка.

Справка. Сергей Рахманин – это журналист, публицист, народный депутат от партии "Голос".

Коротко о деле "вагнеровцев": важное