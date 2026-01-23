  • В Украине мобилизовать могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые признаны годными ВВК и не имеют отсрочки или брони, мужчин от 25 до 60 лет без опыта службы, если они не имеют отсрочки или бронирования.

  • Юноши и девушки от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт с Силами обороны и получить финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен и ряд льгот. На добровольной основе присоединиться к ВСУ могут и граждане, которым исполнилось 60 лет.

  • В определенных случаях военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Она доступна студентам, лицам с инвалидностью или тем, кто признан непригодным по заключению ВВК.