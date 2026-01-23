В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины подлежат призыву, но некоторые из них могут получить бронирование.

Адвокат Руслана Слободянюк рассказала Суспільне Хмельницький об изменениях в правилах бронирования работников.

Что рассказала адвокат об изменениях в правилах бронирования?

По словам адвоката, в 2026 году в Украине действуют обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Они касаются работы критически важных предприятий и количества тех, кого можно забронировать. Одно из главных изменений – снятие ограничений по количеству работников.

Критически важные предприятия теперь могут бронировать всех военнообязанных работников, в которых нуждаются для работы. Ранее для большинства действовал лимит в 50%,

– объяснила Слободянюк.

Она добавила, что оформить такое бронирование можно только один раз в год. Адвокат отметила, что предприятия должны подавать информацию об общем количестве военнообязанных работников. Это можно сделать или справкой в произвольной форме за подписью руководителя, или через сведения из реестра, сформированные на портале "Дія".

По словам адвоката, в 2026 году для бронирования действует и зарплатное условие. Она должна быть не ниже 21 617,50 гривен. Этот критерий важно учесть еще до подачи документов, чтобы не получить отказ.

Эксперт подчеркнула, что для предприятий оборонно-промышленного комплекса действует отдельное правило. Они могут бронировать работников на 45 дней даже при наличии нарушений воинского учета, если эти нарушения устранить в течение этого времени.

Также для критически важных предприятий отменили 72-часовой срок проверки списков работников, поданных на бронирование.

В то же время Слободянюк объяснила, что количество работников, которых можно забронировать, не должно превышать общее количество военнообязанных, указанное в решении о предоставлении предприятию статуса критически важного.

Кто в Украине подлежит мобилизации?