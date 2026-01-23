В Украине мобилизовать могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые признаны годными ВВК и не имеют отсрочки или брони, мужчин от 25 до 60 лет без опыта службы, если они не имеют отсрочки или бронирования.
Юноши и девушки от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт с Силами обороны и получить финансовое вознаграждение в размере 1 миллиона гривен и ряд льгот. На добровольной основе присоединиться к ВСУ могут и граждане, которым исполнилось 60 лет.
В определенных случаях военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Она доступна студентам, лицам с инвалидностью или тем, кто признан непригодным по заключению ВВК.
Как изменились правила бронирования в 2026 году
- В 2026 году в Украине критически важные предприятия могут бронировать всех необходимых военнообязанных работников.
- Для бронирования действует зарплатное условие не ниже 21 617,50 гривны, а предприятия оборонно-промышленного комплекса могут бронировать работников на 45 дней при наличии нарушений воинского учета.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины подлежат призыву, но некоторые из них могут получить бронирование.
Адвокат Руслана Слободянюк рассказала Суспільне Хмельницький об изменениях в правилах бронирования работников.
Смотрите также Кого автоматически будут ставить на воинский учет в 2026 году: ответ юристов
Что рассказала адвокат об изменениях в правилах бронирования?
По словам адвоката, в 2026 году в Украине действуют обновленные правила бронирования военнообязанных работников. Они касаются работы критически важных предприятий и количества тех, кого можно забронировать. Одно из главных изменений – снятие ограничений по количеству работников.
Критически важные предприятия теперь могут бронировать всех военнообязанных работников, в которых нуждаются для работы. Ранее для большинства действовал лимит в 50%,
– объяснила Слободянюк.
Она добавила, что оформить такое бронирование можно только один раз в год. Адвокат отметила, что предприятия должны подавать информацию об общем количестве военнообязанных работников. Это можно сделать или справкой в произвольной форме за подписью руководителя, или через сведения из реестра, сформированные на портале "Дія".
По словам адвоката, в 2026 году для бронирования действует и зарплатное условие. Она должна быть не ниже 21 617,50 гривен. Этот критерий важно учесть еще до подачи документов, чтобы не получить отказ.
Эксперт подчеркнула, что для предприятий оборонно-промышленного комплекса действует отдельное правило. Они могут бронировать работников на 45 дней даже при наличии нарушений воинского учета, если эти нарушения устранить в течение этого времени.
Также для критически важных предприятий отменили 72-часовой срок проверки списков работников, поданных на бронирование.
В то же время Слободянюк объяснила, что количество работников, которых можно забронировать, не должно превышать общее количество военнообязанных, указанное в решении о предоставлении предприятию статуса критически важного.