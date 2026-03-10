"4 года ездили без этих приколов": в УЗ ответили на упреки о правилах путешествий во время войны
- Поезда в Украине продолжают курсировать по расписанию несмотря на войну, с задержками более 30 минут только в шести поездах по состоянию на 9 марта.
- Персонал "Укрзализныци" прошел обучение по эвакуации, а вагоны оснащаются необходимым оборудованием для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Несмотря на войну и усиленные атаки врага на железнодорожную инфраструктуру, украинские поезда продолжают курсировать по расписанию, в частности в сообщении с прифронтовыми общинами. По состоянию на 9 марта задержки более 30 минут зафиксированы только в шести поездах.
Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Что известно о правилах "Укрзализныци" во время войны?
Ситуация с транспортом остается рискованной из-за возможных атак, однако железнодорожники постоянно анализируют каждое событие и совершенствуют меры безопасности.
"4 года ездили как-то без этих приколов"... Иногда на такие упреки хочется отреагировать эмоционально... Но с вопросами безопасности так нельзя. Если даже кому-то одному что-то не понятно – будем терпеливо снова и снова объяснять то, о чем уместно говорить публично,
– написал Перцовский.
Одной из целей врага является усложнить работу транспорта и запугивать людей. Поэтому единственный безопасный способ для любого транспортного оператора – действовать как авиация, где с февраля 2022 года все рейсы остановлены.
Поезда могут временно останавливаться, а в отдельных случаях объявляется эвакуация. Чаще всего это происходит на станциях с укрытиями, но при необходимости – непосредственно на перегоне.
Более 4000 сотрудников поездных бригад прошли специальное обучение по эвакуации, вагоны оснащаются необходимым оборудованием, а персонал регулярно тренируется для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Укрзализныця советует пассажирам планировать пересадки с запасом времени 2 – 3 часа, держать под рукой документы и телефоны, а во время эвакуации отдавать приоритет безопасности, оставляя громоздкие вещи в вагонах. В случае существенных задержек железнодорожники обеспечивают питание при поддержке World Central Kitchen.
Ситуация меняется постоянно, и мы постоянно адаптируемся, чтобы сохранить движение и безопасно доставить каждого пассажира к месту назначения, – отметили в Укрзализныце.
Когда были последние обстрелы железной дороги?
В результате массированной атаки России 7 марта были повреждены железнодорожные подстанции, мосты и портовая инфраструктура Одесской области. Часть поездов перенаправили альтернативными маршрутами, а службы работают над быстрым восстановлением работы инфраструктуры и обеспечением безопасности пассажиров и грузов, сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.
Россияне в ночь на 28 февраля атаковали одну из станций в Днепропетровской области беспилотниками, вызвав пожар и ранения машиниста электровоза, которому оказали медицинскую помощь. Вице-премьер Алексей Кулеба отметил, что несмотря на атаки движение поездов остается по графику, а железная дорога продолжает обеспечивать сообщение и логистику по всей стране.