"4 года ездили без этих приколов": в УЗ ответили на упреки о правилах путешествий во время войны

Несмотря на войну и усиленные атаки врага на железнодорожную инфраструктуру, украинские поезда продолжают курсировать по расписанию, в частности в сообщении с прифронтовыми общинами. По состоянию на 9 марта задержки более 30 минут зафиксированы только в шести поездах.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Что известно о правилах "Укрзализныци" во время войны?

Ситуация с транспортом остается рискованной из-за возможных атак, однако железнодорожники постоянно анализируют каждое событие и совершенствуют меры безопасности.

"4 года ездили как-то без этих приколов"... Иногда на такие упреки хочется отреагировать эмоционально... Но с вопросами безопасности так нельзя. Если даже кому-то одному что-то не понятно – будем терпеливо снова и снова объяснять то, о чем уместно говорить публично,

– написал Перцовский.

Одной из целей врага является усложнить работу транспорта и запугивать людей. Поэтому единственный безопасный способ для любого транспортного оператора – действовать как авиация, где с февраля 2022 года все рейсы остановлены.

Поезда могут временно останавливаться, а в отдельных случаях объявляется эвакуация. Чаще всего это происходит на станциях с укрытиями, но при необходимости – непосредственно на перегоне.

Более 4000 сотрудников поездных бригад прошли специальное обучение по эвакуации, вагоны оснащаются необходимым оборудованием, а персонал регулярно тренируется для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Укрзализныця советует пассажирам планировать пересадки с запасом времени 2 – 3 часа, держать под рукой документы и телефоны, а во время эвакуации отдавать приоритет безопасности, оставляя громоздкие вещи в вагонах. В случае существенных задержек железнодорожники обеспечивают питание при поддержке World Central Kitchen.

Ситуация меняется постоянно, и мы постоянно адаптируемся, чтобы сохранить движение и безопасно доставить каждого пассажира к месту назначения, – отметили в Укрзализныце.

Когда были последние обстрелы железной дороги?