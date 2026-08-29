Об этом говорится на официальном сайте Государственного департамента США.

Что известно об обновленных рекомендациях для американцев, желающих въехать в Украину?

Согласно обновленным данным, сотрудникам американского правительства по-прежнему требуется специальное разрешение для выезда за пределы Киева, а приезд членов их семей строго запрещен. Консульская помощь гражданам за пределами столицы может оказываться с задержками из-за комендантского часа и ограничений на передвижение.

Федеральное авиационное управление США оставляет в силе запрет на любые полеты американской гражданской авиации в воздушном пространстве Украины. Гражданам рекомендуется использовать мобильные приложения для отслеживания воздушных тревог и немедленно направляться в укрытия во время обстрелов.

Для Украины действует уровень 4: "Не путешествуйте" – это самый высокий уровень предупреждения для путешественников.

Особую опасность представляют оккупированные Россией регионы, где американцы подвергаются риску задержаний, допросов и ограничения прав со стороны оккупационных властей. Дипломаты призывают заранее готовить планы эвакуации, не зависящие от помощи американского правительства.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Украина не признает двойного гражданства для своих жителей. Лица с паспортами обеих стран на территории Украины рассматриваются исключительно как украинские граждане с соответствующими обязанностями.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет с двойным гражданством подпадают под мобилизацию и ограничения на выезд из страны во время военного положения. Посольство США в Киеве уже получило многочисленные сообщения о значительных трудностях, с которыми такие лица сталкиваются при попытках пересечения границы.

Напомним, Владимир Зеленский после совещания с главой ГУР Олегом Иващенко сообщил, что Россия планирует наращивать производство баллистических ракет. По словам президента, противодействовать этим планам необходимо, в частности, путем ужесточения санкций и блокирования поставок в Россию иностранных компонентов, оборудования и станков, необходимых для производства ракет. Зеленский подчеркнул, что без таких комплектующих Россия не сможет полноценно реализовать свою ракетную программу.

Стоит отметить, что сотрудничество США и Украины в сфере разведки вновь укрепляется, что может существенно расширить возможности Киева на поле боя. Американские сенаторы подтверждают улучшение обмена разведывательными данными и подчеркивают его важность для Украины, ведь такая поддержка помогает украинским военным точнее применять беспилотники и дальнобойные ракеты, в частности для нанесения ударов по целям в глубине России.